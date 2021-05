L'interdiction de la manifestation pro-palestinienne confirmée en justice

L'interdiction de la manifestation en soutien au peuple palestinien prévue samedi à Paris a été confirmée par le tribunal administratif. Celui-ci a rejeté le recours formulé ce vendredi par les avocats de l'Association des Palestiniens en Ile-de-France, a-t-on appris auprès de ces derniers ce vendredi soir, alors que l'instance avait indiqué qu'elle ne rendrait sa décision que samedi matin. "La France est le seul pays démocratique à interdire ces manifestations", ont regretté auprès de l'AFP les avocats Me Sefen Guez Guez, Me Dominique Cochain et Me Ouadie Elhamamouchi.