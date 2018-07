Tenue d'été : que porter au travail ?

Il fait encore très chaud dans beaucoup de régions et les employés viennent souvent en tenue légère au bureau, mais pour certains, le choix des vêtements est parfois un vrai casse-tête. Si le code de travail ne précise pas quelles tenues ne sont pas autorisées au travail, l'employeur lui, peut en imposer des restrictions selon la nature de la tâche à effectuer et proportionnellement au but recherché. Pourquoi alors le port d'un bermuda ne serait-il pas accepté ?



