Térénez : d'anciens tunnels de l'Otan ont été reconvertis en brasserie artisanale

Longtemps fermés au public, les cinq tunnels se trouvant aux portes de la presqu’île de Crozon ont abrité pendant 30 ans des munitions de l'Otan. Rendu à la vie civile dans les années 2000, l'endroit a connu une reconversion atypique. Il est en effet devenu les locaux d'une brasserie artisanale. Au-delà de l'aspect touristique, la production de bière dans ces tunnels présente de nombreux avantages, notamment la température entre 14°C à 16°C et l'hydrométrie parfaite.



