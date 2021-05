Terrasses éphémères : une centaine de rues à nouveau piétonnisées à Paris cet été

L'été passé, après la première vague du Covid-19, une centaine de rues avaient été fermées à la circulation le temps d'un soir, d'un week-end ou toute la semaine, après acceptation d'une grande majorité des dossiers. "On peut se dire qu'au minimum, on repart sur quelque chose d'à peu près similaire", a indiqué à l'AFP Olivia Polski, adjointe au commerce de la maire PS Anne Hidalgo.

Dès ce week-end, les bars et restaurants parisiens, autorisés à rouvrir leurs terrasses le 19 mai comme partout en France, pourront déposer leur dossier qui pourra aboutir à l'été, le temps que les services de la Ville les instruisent, a précisé l'adjointe socialiste. Les commerçants devront également obtenir l'aval de la préfecture de police, des pompiers et des maires d'arrondissement "pour que les riverains ne soient pas pénalisés", souligne Olivia Polski, qui exclut de fermer à la circulation une voie empruntée par un bus.

Le fait que les commerçants soient à l'initiative des projets, "au plus près de la réalité" de leur quartier, doit permettre de limiter les nuisances et les dérives, estime Olivia Polski, qui laissera les maires d'arrondissement juger a posteriori. "Là où il y aura des problèmes, on n'autorisera plus."