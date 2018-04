"Précoce", "rapide", "digital"... Comment bien choisir son test de grossesse ?

Première chose à savoir, tous les tests de grossesse sont vendus sans ordonnance et ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Depuis 2011, ils sont disponibles en libre-accès dans toutes les pharmacies et parapharmacies, et depuis la loi Hamon de 2014, on les trouve également en vente libre dans la plupart des grandes surfaces, avec malgré tout un choix beaucoup plus limité et un manque de conseils, parfois nécessaires.





Comme l'explique à LCI Martial Fraysse, pharmacien dans le Val-de-Marne : "Nous sommes là pour guider la cliente en fonction de ce qu'elle recherche. Certaines femmes sont dans un état d'urgence, d'angoisse ou de besoin totalement différents. Entre la future maman qui attend une bonne nouvelle et la jeune fille qui a eu un souci et qui veut savoir si elle est enceinte ou pas, c'est le grand écart. L'état psychologique de la cliente n'est pas le même et c'est là où le pharmacien doit être habile".





"D'autant que question choix, le panel est très large", souligne notre pharmacien.





• Les tests classiques à barre

"C'est le premier prix, comptez de 2 à 3 euros en fonction des pharmacies. Ils se présentent sous la forme d'un stylo que l'on imprègne d'urine et 5 minutes plus tard maximum, la fenêtre laisse apparaître un ou deux traits. Ils peuvent être utilisés dès trois jours après la date présumée des règles. L'inconvénient de ces deux traits est que le résultat peut être difficile à interpréter. Tout deuxième trait, même peu marqué, indique un résultat positif. Cependant, si le test n'a pas été fait correctement, un 'faux' deuxième trait peut parfois apparaître".





• Les tests dits "précoces"

"Ils fonctionnent sur le même principe mais utilisent des seuils de détection plus faibles. Ils peuvent être positifs jusqu'à six jours avant la date présumée des règles. Toutefois leur fiabilité est un peu moins bonne. Comptez 5 à 6 euros."





• Les tests avec résultat rapide

"Ça c'est pour les plus impatientes. La qualité est la même que les précédents mais on obtient le résultat en 1 minute. Comptez là aussi de 5 à 6 euros."





• Les test digitaux

"Là c'est l'affichage qui change. Ils possèdent un écran digital sur lequel est écrit en toutes lettres ENCEINTE ou PAS ENCEINTE. Vous aurez aussi un délai indicatif de la grossesse, calculé en nombre de semaines, qui s'affichera si le test est positif. Ceux là sont un peu plus chers. Comptez 10 à 12 euros. Pour la petite histoire, je le conseille toujours en dernier car beaucoup de jeunes femmes souhaitent garder leur test en souvenir, et avec celui-ci, le résultat s'efface au bout d'un certain temps."





A noter : tous ces tests sont vendus par un ou deux, au cas où vous souhaiteriez en refaire un plus tard. Par ailleurs, en cas de besoin, un test de grossesse peut être délivré gratuitement dans un Centre de Planning familial.