TF1-Orange : pourquoi les négociations bloquent ?

Une information qui doit intéresser de nombreux téléspectateurs de TF1, en particulier, ceux qui regardent la chaîne sur une box Internet Orange. En effet, les négociations qui durent depuis plusieurs mois entre les deux parties n'ont pas abouti. Un échec qui a des conséquences très concrètes chez les abonnés de l'opérateur, qui n'ont plus accès au replay de TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI. Alors, pourquoi les négociations bloquent ?



