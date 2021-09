TGV : 40 ans de grande vitesse en chiffres

SYMBOLE - Le président de la République, Emmanuel Macron, s’est rendu à la gare de Lyon à Paris ce vendredi pour fêter les 40 ans du TGV. Records de vitesse, investissements, l’anniversaire de la ligne à grande vitesse en chiffres.

Il aura 40 ans la semaine prochaine. Le TGV, train à grande vitesse, a permis de relier nombre de grandes villes entre elles, même si certaines zones blanches persistent. Emmanuel Macron s'est rendu à la gare de Lyon ce vendredi pour fêter l’anniversaire du train qui a changé les habitudes des Français. Le 22 septembre 1981, François Mitterrand inaugurait la première ligne entre Paris et Lyon.

Les TGV, ce sont tout d’abord des records de vitesse. Le 3 avril 2007, un TGV a atteint les 574,8 km/h lors d’un essai réalisé sur la ligne qui relie Paris à Strasbourg et qui a été mise en service deux mois après ce nouveau record. Ce n’était pas le premier record d’un véhicule sur rail. Le 26 février 1981, un TGV Paris-Lyon avait atteint les 380 km/h. Neuf ans plus tard, le 18 mai 1990, le TGV Atlantique a circulé à 515,3 km/h. Mais les TGV ne roulent pas toujours à cette allure. Leur vitesse de croisière est estimée entre 300 et 320 km/h.

549 rames

Depuis 1981, la SNCF a acheté 549 rames pour environ 15 milliards d’euros, remarque son PDG Jean-Pierre Farandou. "Au total, la SNCF a investi plus de 100 milliards d’euros pour le TGV. C’est un investissement considérable au service de l’économie française et des territoires. Avec le TGV, la SNCF a créé de la richesse et changé la vie des Français", expose-t-il à l’AFP.

Les TGV ont mis Paris à 2 heures 40 de Lyon en 1981, puis 2 heures en 1983, contre 3 heures 40 pour les trains les plus rapides auparavant. Et la fréquentation s’est envolée de 7,2 millions de voyageurs en 1982 à 20,1 millions en 1991 et 40,8 millions en 2012. Le réseau français à grande vitesse s’étend actuellement sur 2.700 kilomètres, le quatrième du monde après la Chine, l’Espagne et le Japon.

LT avec AFP

