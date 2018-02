TGV : des retards dus à la neige

Pour certains, la journée commence mal. Alors qu'ils se sont levés tôt pour prendre le bus, il n'y en n'avait presque pas à Versailles. Quelques-uns ont donc décidé de marcher à pied, d'autres ont préféré attendre. Arrivés à la gare, ils ont dû s'armer de patience une seconde fois. Les TGV étaient très en retards à cause de la neige. En région parisienne, les RER A, B et E fonctionnent normalement tandis que pour les autres lignes, deux trains sur trois roulent en moyenne.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/02/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 février 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.