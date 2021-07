Bagage oublié, panne électrique... huit heures de retard pour les passagers d'un TGV Toulouse-Paris

Bagage oublié, personnes sur les voies, TER arrêté, panne d'électricité... Ce voyage en train entre Toulouse et Paris a mis les nerfs des passagers à rude épreuve. Ils sont arrivés à Paris un peu avant 4 heures du matin, avec huit heures de retard.

Tout avait déjà mal commencé. Le train est parti avec une heure de retard à cause d'une procédure de bagage abandonné en gare de Toulouse Matabiau. Puis un signalement de personnes sur les voies et un TER arrêté ont entravé à nouveau le parcours du train. Et une panne électrique entre Angoulême et Poitiers a définitivement arrêté sa course. Le train est resté immobilisé plusieurs heures sur les voies et un autre train a été affrété de Paris avec des boissons, des plateaux repas, des masques et des agents en renfort pour faciliter l'opération de transbordement.