Thomas Pesquet, un astronaute sur la Croisette

Ce mardi 15 mai 2018, Thomas Pesquet était présent à Cannes. En effet, il a présenté le documentaire "16 Levers de soleil". Ce documentaire réunit les images époustouflantes qui témoignent des six mois passés par l'astronaute de 40 ans à bord de la Station spatiale internationale, avec ses six coéquipiers. Mais aussi, il s'agit de susciter des vocations et d'alerter sur la fragilité de la planète Terre.



