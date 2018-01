Time's Up : Cate Blanchett, Ashley Judd, Natalie Portman lancent une fondation pour aider les victimes de harcèlement sexuel

Le but de ce projet est d'aider les personnes qui, faute de ressources suffisantes, ne peuvent se défendre correctement face à leurs agresseurs : travailleurs de l'agriculture, domestiques, concierges, ouvriers et serveuses."Souvent, le harcèlement persiste parce que les harceleurs ne payent jamais les conséquences de leurs actes", explique le groupe dans la "lettre de solidarité" sur son site. Cette lettre, qui commence par "Chères soeurs" et se termine par "solidairement", a également été publiée sur une pleine page dans le New York Times et dans le journal en langue espagnole La Opinion.





L'organisation appelle à une législation qui pénaliserait les entreprises qui tolèrent le harcèlement ainsi que les accords de non-divulgation des faits pour faire taire les victimes, un effort pour atteindre la parité entre les hommes et les femmes, sur les opportunités et les salaires, et que les femmes qui fouleront le tapis rouge des Golden Globes, le week-end prochain, portent du noir et s'expriment sur le sujet, pour sensibiliser les médias à la cause. Elle demande également aux médias de mettre en lumière les abus ayant lieu "dans des domaines professionnels moins glamour et moins valorisés" que le cinéma. "Nous nous engageons également à continuer à pousser pour de réels changements dans notre propre domaine, afin de faire de l'industrie du show-business un endroit sûr et équitable pour tous", ajoute la lettre.