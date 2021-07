Jackpot du Loto : deux amis d'enfance se partagent 8,5 millions d'euros

Deux amis qui se connaissent depuis plus de quarante-cinq ans décident de tenter leur chance pour la première fois au Loto. Ils prennent une grille flash, qui permet de générer des numéros au hasard. Les numéros qui sortent sont le 4, le 9, le 32, le 36, le 44 et le 3 en numéro chance. Ils la valident le samedi 29 mai à la Maison de la presse de Luneray.

Interrogés par Paris Normandie, les heureux gagnants exultent : "Nous avons eu du mal à en croire nos yeux". "Même dans nos rêves les plus fous, nous n'aurions pu imaginer une telle chance !"

Les patrons de la Maison de la presse de Luneray non plus n'en reviennent pas. "On est très surpris, on ne s’y attendait pas", explique Sébastien Duchemin, cogérant avec son épouse Sandrine de l’établissement. "Ça ne peut être que positif, ça va faire venir du monde. C’est toujours bon quand on parle de nous", se réjouissent-ils.