A 20 ans, elle gagne 36 millions et devient la plus jeune gagnante du plus gros pactole de l’Euromillions

La gagnante, qui a choisi de garder l’anonymat, semble avoir eu la chance du débutant : elle est une joueuse régulière d’EuroMillions, mais depuis seulement un an environ. Peut-être est-ce le nom du PMU qui lui a porté chance : il s'appelle Au coin sympa, situé à Porte du Ried, non loin de Colmar. La combinaison gagnante ? 7 – 19 – 26 – 42 – 50 étoiles 4 et 9.





L'heureuse gagnante a confié à la Française des Jeux : "Quand j’ai appris que j’avais gagné, j’ai sauté de joie dans mon salon ! J’ai pleuré beaucoup aussi, tant d’émotions se bousculaient, c’est tellement incroyable ce qui m’arrive !". Lors de la remise de chèque, elle a déclaré : "Quand je rêvais de gagner, je me disais : si je gagne, je change tout et je quitte tout mais maintenant je me dis : je ne change rien et je ne quitte rien". Et c'est ce que pour l'instant elle compte faire : continuer à travailler, et se laisser entre 1 et 3 ans pour réfléchir à une nouvelle vie.





Cette somme de 36 millions est le 1er gain EuroMillions remporté en France cette année, et le 2e plus gros gain remporté dans le département du Haut-Rhin, après celui de 40 millions d'euros en juillet 2015 à Colmar. "Avec cette gagnante, la France conforte sa place de numéros 1 des jackpots remportés avec 102 gagnants sur 458 en Europe, soit près du quart (soit 22,3%), devant l’Espagne, 97 gagnants (21,2%) et le Royaume-Uni, 96 gagnants (21%)", estime la Française des Jeux, dans un communiqué. Et si la fédération est si heureuse de dévoiler cette belle histoire ce jeudi, c'est aussi pour faire un petit rappel : demain, vendredi, nous sommes un vendredi 13...