"Titanic", "Allumez le feu"... Qu'est-ce qui faisait l'actualité le 12 juillet 1998 ?

Le 12 juillet 1998, à quelques minutes de la finale du Mondial, notre JT de 20 heures évoquait entre autres la préparation de l'Equipe de France avant le match contre le Brésil. Mais durant la même année, de nombreuses actualités ont marqué le pays, dont l'assassinat du préfet Claude Erignac et la sortie de "Titanic", le film le plus cher de l'histoire du cinéma (200 millions de dollars de budget). Quels sont les autres événements marquants de cette année ? Quid des chansons célèbres de l'époque ?



