Torreilles : les vacanciers profitent de la plage dès le matin

Beaucoup de vacanciers profitent de la plage dans la matinée pour éviter de subir les fortes chaleurs de la saison. Avec une température atteignant les 26 degrés à Torreilles, dans les Pyrénées-Orientales, chacun prend les dispositions nécessaires avant de s'amuser. Ensuite, chacun s'adonne à son activité : se baigner pour la plupart, construire des châteaux de sable pour certains et jouer de la guitare pour d'autres. Tous décident de se laisser aller pendant les vacances estivales.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1.