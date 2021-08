TouchePasARaoult : la retraite du professeur marseillais provoque une vague de soutien

Le fameux IHU de Marseille bientôt sans Didier Raoult à sa tête ? À bientôt 70 ans, le chef de l'institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection atteint ce qu'on appelle l'âge de "cessation obligatoire d'activité". À partir du 31 août prochain 2021, il ne pourra donc plus être professeur des universités au sein d'Aix-Marseille Université et des Hôpitaux universitaires de Marseille (AP-HM). Et, selon plusieurs articles de presse publiés ce mercredi 18 août, il devrait aussi être mis à la porte de l'institut qu'il a créé et qu'il pilotait depuis dix ans. Une éventualité qui inquiète ses soutiens.