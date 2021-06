Un avion Ryanair décolle en avance... et oublie une cinquantaine de passagers

Ils ne s’attendaient pas à rater leur vol … car l’avion partirait en avance. Une cinquantaine de passagers du vol de la compagnie Ryanair entre Toulouse-Blagnac et Fès, au Maroc, ont eu la mauvaise surprise de voir leur avion partir quinze minutes trop tôt, samedi 19 juin.

Ces voyageurs étaient pourtant à l’heure, voire étaient arrivés deux heures plus tôt pour certains, mais ont dû faire face à une attente anormale à l’enregistrement. "Le vol devait décoller à 7h25 et quand on est passés dans la salle d’embarquement à 7h10 après deux heures d’attente à l’enregistrement, on nous a dit que l’avion était parti", raconte un des passagers au quotidien régional La Dépêche du Midi.