Tour Eiffel : le personnel menace de faire grève

Les salariés de la Tour Eiffel ont déposé un préavis de grève pour le 2 août 2018. Ils protestent contre les conditions d'accueil des milliers de touristes qui viennent visiter ce symbole de Paris. En effet, ils réclament une meilleure organisation dans l'accueil des visiteurs, rendu plus compliqué avec le nouveau système de réservation en ligne des billets d'entrée. Ce qui génère des files d'attente parfois monstrueuses. Sur place, l'impatience augmente au même rythme que les questions des visiteurs.



