Tourcoing : un club de supporters appelle aux dons pour faire vivre à des enfants malades les joies du Mondial

A Tourcoing, dans le Nord, un club de supporters de l'équipe de France de football a eu l'idée de faire vivre le Mondial aux enfants malades de l'hôpital de leur ville. Il a lancé un appel aux dons en accessoires de dessin, en échange de T-shirt aux couleurs du Mondial en Russie. En deux jours, 25 sacs ont été récoltés et remis aux malades. Suivez en images l'initiative de Malika Itoumaïne, l'animatrice du service pédiatrique de l'hôpital.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/06/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du vendredi 11 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.