Plus de 4500 radars en 2022 : quels types d'appareils croiserez-vous sur la route ?

En plus de ces dispositifs, 400 voitures radars seront déployées . Parmi ces dernières, banalisées et équipées de caméras posées sur les plages avant et arrière afin de détecter automatiquement les excès de vitesse, 223 seront conduites par des entreprises privées d'ici à 2021. Enfin, 50 radars contrôleront la vitesse sur la route n'ont pas sur un point précis, mais sur plusieurs kilomètres. Ces appareils, appelés "radars tronçons" permettent de mesurer la vitesse moyenne d'un véhicule sur un tronçon de route.

Les forces de l'ordre auront également à l'heure disposition 500 radars mobiles , répartis sur tout le territoire, qui permettent un contrôle depuis un véhicule à l'arrêt. 400 radars autonomes , qui peuvent être déplacés et sont destinés à assurer un contrôle des vitesses dans les zones de chantier ou de danger temporaire, pourront en plus être installés sur les routes.

En plus de ces radars qui surveillent seulement la vitesse, 1000 radars tourelles et 100 radars urbains actifs seront également installés. Ces deux types d'appareils, composés d'une cabine, fixe, et d'un dispositif de contrôle, qui peut être déplacé d'une cabine à une autre, examinent la vitesse des automobilistes, mais contrôlent aussi le franchissement de feux rouges et le franchissement des passages à niveau.

1900 cabines seront donc mises en place, 1400 seront réservées aux radars tourelles et 500 seront destinées aux radars urbains actifs. Enfin, 500 autres radars contrôleront exclusivement le franchissement des feux rouges et 50 surveilleront les franchissements illicites de passages à niveau.