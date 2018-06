Tourisme : le mois de juin fait le plein

Les touristes, il y en a toute l'année à Concarneau, dans le Finistère. Mais en ce mois de juin, on se croirait en plein été. En effet, certains lieux comme les campings affichent un taux de remplissage de 80%. Les vacanciers sont des retraités en majorité. Selon l'Insee, si deux tiers des actifs concentrent toujours leurs vacances en juillet et en août, les plus de 60 ans, eux, profitent davantage de l'ensemble de l'année, juin et septembre en particulier.



