Tourisme : quelles sont les régions les plus prisées ?

Que ce soit à La Grande-Motte, au Mont-Saint-Michel ou encore à Disneyland Paris, notre pays attire de très nombreux visiteurs. L'an dernier, 89 millions de touristes avaient sillonné l'hexagone. Lundi 7 mai 2018, l'Insee a justement publié une étude sur les secteurs touristiques français. Que faut-il en retenir ? Quelles sont les régions les plus prisées ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/05/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.