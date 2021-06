TousAntiCovid : encore trop peu de QR code scannés dans les bars et restaurants

Le 9 juin dernier, la réouverture de l'intérieur des bars, restaurants et salles de sport s'est accompagnée de la mise en place d'un nouvel outil de prévention du Covid-19 : le cahier de rappel version numérique. Voilà donc plus de quinze jours que les clients des établissements concernés sont invités à titre préventif à scanner un QR code de manière anonyme via l’application TousAntiCovid. Un premier bilan chiffré de ce dispositif vient d'être publié.

Environ 1,35 million de lecture de QR Code ont été effectuées dans les établissements concernés par les cahiers de rappels numériques, soit 90 000 chaque jour en moyenne, a notamment indiqué le cabinet de Cédric O, secrétaire d’Etat chargé du numérique. En d'autres termes, seuls 0,13% des Français utiliseraient ce cahier de rappel numérique. A première vue, cela semble peu rapporté à l’ensemble de la population française et à l’activité nationale des bars, restaurants et salles de sport. Mais ce timide lancement ne semble pour autant pas alarmer l'exécutif, qui y voit plusieurs explications. "Les chiffres sont à mettre en perspective avec le recul actuel de l'épidémie, une utilisation encore partielle de l'outil et l'utilisation potentielle de la version papier", explique le cabinet du ministre. Et d'ajouter : "Il montre dès à présent l’efficacité du dispositif et pour continuer à traquer le virus, le système doit être davantage utilisé et donc mis à disposition comme le prévoient les protocoles sanitaires".

Les professionnels "ont plébiscité cet outil mais ont du mal à s’en emparer", concède en off une source gouvernementale pour Capital, livrant par ailleurs un autre enseignement de ce premier bilan "C’est très disparate sur le territoire", ajoute-t-on, avant de détailler : "très peu utilisé à Paris, assez bien en Rhône-Alpes à l’inverse".