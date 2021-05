Le cahier de rappel numérique, nouvelle fonctionnalité de l’application TousAntiCovid

Cette nouvelle fonctionnalité de l’application TousAntiCovid devrait accompagner le déconfinement et réduire les risques de reprise épidémique. En complément du pass sanitaire, cette application proposera un cahier de rappel numérique à compter du 9 juin, selon les informations du Parisien. C’est lors de cette seconde étape du déconfinement que les salles de sport seront rouvertes, tandis que bars, cafés et restaurants pourront servir en salle, avec une jauge fixée à 50%.

Ce cahier numérique, baptisé TousAntiCovid Signal par le gouvernement, suit une procédure simple : en entrant dans un établissement, on scanne un QR code (ndlr : un code-barres à scanner via l’appareil photo et le lecteur de code d’un smartphone ou d’une tablette) en passant par l’application TousAntiCovid. Un code renseignant le lieu, la date et l’heure de notre passage est alors enregistré sur le téléphone. Inutile de signaler son départ à la sortie, le client est d’office considéré par l’application comme présent au sein de l'établissement concerné pendant deux heures. Pour les professionnels des salles de sport et de la restauration, le délai est élargi à douze heures.

Comment la traçabilité des clients contaminés par le Covid-19 se met-elle ensuite en place ? Des alertes sont transmises aux utilisateurs, en suivant plusieurs paliers. Si un autre utilisateur de l’application, présent en même temps que vous dans l’établissement, se déclare positif sur TousAntiCovid, vous recevez une alerte orange sur votre smartphone. Vous êtes incité à vous faire tester rapidement, limiter vos contacts et surveiller vos symptômes. L’alerte peut ensuite basculer dans le rouge, si trois personnes positives ou plus ont été présentes au même endroit pendant leur période d’incubation. Tous les autres clients seront considérés comme exposés : la consigne sera alors de s’isoler et de se faire tester.

Tous les établissements ne seront pas concernés par la mesure. En terrasse ou au cinéma, il ne sera par exemple pas nécessaire de s’enregistrer. “Nous avons ciblé les espaces clos mal aérés où le port du masque n’est pas continu et où le virus peut se transmettre à plus de cinq mètres de distance, ainsi que plusieurs heures après le départ d’une personne infectée”, précise le cabinet du secrétaire d’État chargé de la Transition numérique au Parisien.