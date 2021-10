Toussaint : du "deuil numérique" à "l'immortalité digitale", la fête des morts 3.0

La société iProtego est au départ une agence spécialisée dans la "e-réputation" , qui a diversifié son activité en direction de ce qu'elle appelle le "deuil numérique". Son PDG, Ludovic Broyer, explique que la démarche est "venue d'elle-même", face à une demande qui ne cessait de croître. "Beaucoup de gens s'adressaient à nous", explique-t-il, "qui peinaient à faire leur deuil", à cause de la trace numérique de leurs proches défunts, qui continuait de se manifester après leur mort. Soit à cause d'activité intempestive, comme typiquement sur le "mur" de leur compte Facebook, soit par exemple parce qu'un accident de parcours de la personne décédée reste en tête des résultats de recherche la concernant.

Il est plus difficile, techniquement et éthiquement, de transmettre ses codes d'accès à la famille d'un défunt : "si quelqu'un a gardé un secret toute sa vie, c'est peut-être pour une bonne raison", estime Ludovic Broyer. L'agence a même mis au point des techniques pour travailler "à l'aveugle" : la plupart du temps, ses opérateurs ne voient même pas les contenus qu'ils manipulent.

Peu après l'arrivée massive du grand public sur les réseaux sociaux, autour de 2013-14, les premières demandes de ce type ont émergé, et doublent chaque année depuis 2018. Ceux qui veulent reprendre le contrôle sur l'existence numérique de leurs proches défunts, ou ceux qui "anticipent de leur vivant leur mort numérique". C'est dans cet esprit que iProtego a créé une sorte de "testament numérique" : il s'agit de contrôler son identité virtuelle par delà la mort, en choisissant ce que l'on montre et ce que l'on ne montre pas. La première mission de cette agence spécialisée, c'est "faire le ménage" : désactiver et clôturer les comptes sur les réseaux sociaux, pour éventuellement créer ensuite des pages commémoratives, qui maintiendront par delà la mort une "identité numérique".

Les grands réseaux sociaux font tout pour éviter cette fermeture définitive des comptes, proposant même des solutions pour les convertir en "stèles numériques". Depuis 2015, Facebook propose aussi de désigner un "contact légataire", pour gérer son compte après sa mort. Pour Ludovic Broyer, c'est un souci vital pour les réseaux : clôturé, un compte ne génère plus de trafic, et ne produit plus d'information. "Or, ce sont avant toute chose des vendeurs de data", argumente-t-il, "et les interactions génèrent de l'information, donc sont monétisables".

Les moteurs de recherche y prennent d'ailleurs leur part, et les "stèles numériques" apparaissent dès les premières lignes des résultats de recherche au nom de la personne. Selon une étude de 2019, il y aura d’ici à 50 ans plus de morts que de vivants sur les réseaux sociaux : un cimetière virtuel mondial "qui présente un intérêt financier croissant, et sur lequel les acteurs du secteur réfléchissent activement", selon le PDG d'iProtego, "pour trouver de nouveaux moyens de les monétiser".