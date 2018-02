Tout comprendre à la grève des professeurs mardi

"Ces deux textes participent d’une même logique : trier socialement les élèves", explique-t-elle. "Le gouvernement pourrait faire disparaître les filières (L, ES, S, etc. ndlr) mais dans les faits, une multitude de petites filières vont les remplacer." Le rapport Mathiot préconise en effet de faire la part belle aux majeures et aux options, choisies par les élèves, et ce dès le 2ème semestre de la seconde, suivant l'idée également formulée par le rapport de découper désormais l'année en deux parties. Si Jean-Michel Blanquer, le ministre de l’Education nationale, doit encore se positionner sur ces propositions, il a déjà acté une réforme : le baccalauréat, à partir de 2021, ne comportera plus que 4 épreuves. Or, pour les syndicats, "cela induira des différences entre ceux qui sont bien entourés pour choisir les bonnes options, et les autres". Résultat : une "reproduction sociale favorisée et des choix déterminants pour les études supérieures effectués très tôt."





"Ce sont deux étages d’une même fusée", explique de son côté Clément Poullet, secrétaire fédéral de la Fédération nationale de l’enseignement de la culture et de la formation professionnelle Force ouvrière (FNEC FP FO). Une fusée "qui organise et généralise la sélection en amont, dès le lycée, et en aval, car les universités pourront définir leurs attendus et leurs critères locaux. C’est un processus de sélection par l’argent, une mise en compétition des élèves." Et le syndicaliste de s’interroger : "Faudra-t-il désormais fournir une lettre de recommandation d’un cabinet d’avocat pour entrer en fac de droit ?"