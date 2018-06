A Paris, la "colline du crack" évacuée par la police

Les personnes fréquentant la "colline du crack" mendiaient régulièrement sur les larges routes qui entourent la zone et mènent au Stade de France ou à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Selon certains associatifs, ils risquent de se retrouver dans les stations de métro proches, sur les lignes 12 et 4, ainsi que dans la gare du Nord, où se rendent déjà certains toxicomanes.





"Entre le pôle universitaire en préparation et les infrastructures pour les jeux Olympiques de 2024, on redoutait tôt ou tard une évacuation car les solutions d'hébergement sont très peu nombreuses et les suivis sanitaires compliqués", a réagi un responsable d'association auprès de l'AFP.