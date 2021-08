Trafic de drogue, violences, insalubrité : les défis auxquels la ville de Marseille est confrontée

Même si, pour "oxygéner les finances de la ville", Benoît Payan a négocié avec les banques une baisse des remboursements de la dette de "20 millions d'euros pour 2021 et de 63 millions pour les quatre prochaines années", l'édile socialiste a besoin de l'aide de l'État pour rebâtir et rénover, notamment les écoles. Il a déjà indiqué travailler "avec l'État sur un plan de réhabilitation de toutes les écoles qui ne sont pas en état". Il concernerait 200 établissements sur les 472 que compte la ville et serait doté d'1,2 milliard d'euros.

Outre les écoles, les transports sont un autre point noir à Marseille. La cité phocéenne est très en retard dans son offre de transports en commun, elle a même été classée par Greenpeace comme lanterne rouge en France en termes de solutions de mobilité alternatives à la voiture. Selon l'Union des transports publics, la deuxième ville du pays ne compte que 1.129 kilomètres de lignes de bus, tramway et métro, contre 3.886 à Lyon par exemple. Elle est aussi classée bonne dernière et "très défavorable" pour la pratique du vélo par la Fédération des usagers de la bicyclette, avec 130 km de pistes cyclables, contre 750 à Lyon.

Enfin, le trafic de drogue a entraîné ces dernières semaines une accélération du nombre de règlements de comptes, avec des homicides par balles dans des cités. Le week-end des 21 et 22 août, quatre jours après la mort d'un adolescent de 14 ans près d'un point de vente de drogue, trois hommes ont été tués. Depuis le début de l'année, le nombre de victimes s'élève à 15. Selon le quotidien La Provence, il existerait dans la ville 156 "plans stups", soit "deux fois plus que des bureaux de poste". Les trafics génèreraient des sommes considérables, jusqu'à 80.000 euros par jour dans la cité des Oliviers, attisant les convoitises et des guerres de territoire, avec des victimes de plus en plus jeunes.