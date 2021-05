Passionné du rail, Castex prend le Paris-Nice pour relancer les trains de nuit

Il ne lui a pas consacré d'ouvrage, mais il tenait à en être un passager. Le Premier ministre, Jean Castex, embarquera ce jeudi soir dans le train de nuit Intercités Paris-Nice, départ à 20h52 de la gare de Paris-Austerlitz, arrivée à Nice le lendemain à 9h11. Douze heures de trajet au programme pour le second personnage de l'État, signe du grand retour de ce train de nuit dont l'exploitation avait cessé en décembre 2017, faute de rentabilité.

Le train affiche complet, les bénéficiaires de billets ont dû débourser au moins 19 euros en siège incliné, 29 euros en couchette de seconde classe et 39 euros en couchette de première. L'Intercités Paris-Nice reliera tous les jours, et dans les deux sens, Paris-Austerlitz et Nice-Ville avec six arrêts, dont Marseille, Toulon et Cannes.