Chantier du RER E : Valérie Pécresse dénonce un surcoût "inacceptable" de 1,7 milliard d'euros

"SNCF Réseau fait ce qu'il veut et méprise ses financeurs", a indiqué Valérie Pécresse au journal Le Parisien. "Nous sommes en proie à un chantage permanent de sa part, d'interruptions de travaux si on n'avance pas la trésorerie. (...) C'est inacceptable. Cette fois, nous ne pouvons plus payer !", a-t-elle ajouté, évoquant par la même occasion "un véritable scandale d'État". La présidente de la région Ile-de-France a ainsi demandé un audit, et à défaut une mission de contrôle parlementaire cet automne. "Sinon, en janvier, Éole (ndlr : le nom communément donné à la ligne E) s'arrête", a-t-elle menacé.