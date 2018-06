Trains : des temps de parcours plus longs qu'avant

Les lignes régionales sont l'un des enjeux de cette réforme ferroviaire. Depuis de longues années, le réseau a été pratiquement laissé à l'abandon au profit du TGV. La vétusté des rails ne permet pas au TER de rouler plus vite. Sur les principales liaisons nationales, trois lignes sur quatre sont plus lentes qu'il y a quarante ans. Le trajet peut même durer cinq heures sur certains tronçons. Et pour cause, les choix d'investissement public mal orientés.



