Transgenres : changement de prénoms, vêtements, toilettes... ce que prévoit la circulaire pour un meilleur accueil des élèves

Afin de mieux accompagner les élèves transgenre, le ministère de l'Education nationale a publié une circulaire pour fixer un cadre sur tout un tas de sujet concret. Selon ce texte, paru jeudi soir au Bulletin officiel, "toutes les mesures d'accompagnement mises en place pour les jeunes transgenres (...) doivent être élaborées de manière individuelle en se fondant sur les besoins exprimés par les élèves eux-mêmes et leur famille", se basant "sur les trois principes écouter, accompagner et protéger".

Sur la question du changement de prénom, l'Education nationale estime ainsi qu'avec l'accord des parents, si l'élève est mineur, "il s'agit de veiller à ce que le prénom choisi soit utilisé par l'ensemble des membres de la communauté éducative" dans les salles de classe, à la cantine, la bibliothèque ou les espaces numériques (ENT). Ce "prénom d'usage" ne sera en revanche pas pris en compte pour les épreuves de certains diplômes nationaux, où seul le prénom inscrit à l'état civil est valide.

Concernant les tenues vestimentaires, "le respect des choix liés à l'habillement et à l'apparence est également un aspect important de la reconnaissance de l'identité de genre de ces jeunes", souligne le texte, qui rappelle que "les vêtements et accessoires autorisés et interdits le sont pour tous les élèves sans distinction".

Sur l'utilisation des toilettes, vestiaires ou autres dortoirs, la circulaire liste plusieurs options en fonction de "la demande des intéressés et selon la disponibilité des lieux". L'établissement peut ainsi, quand il n'y a pas de toilettes mixtes, "autoriser l'élève à utiliser les toilettes et vestiaires conformes à son identité de genre". Même situation pour les chambre =s en internat. Pour les vestiaires et les douches collectives, il est possible de "convenir avec l'élève de la mise en place d'horaires aménagés" envisage le texte.