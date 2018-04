Vous déménagez ? Nos conseils pour le faire sereinement

En général, sachez que l'on estime à une vingtaine de cartons les affaires contenues dans un appartement de 30-35m². Une fois l'estimation faite, vous pouvez les commander sur Internet ou faire appel à des déménageurs. Si vous voulez déménager par vous-même, commandez-les et ils seront livrés chez vous. Si vous avez fait appel à des professionnels, ces derniers les livreront également chez vous. Il ne vous restera plus qu'à emballer vos affaires. Sachez qu'il n'est jamais trop tôt pour commencer ses cartons. Cela évitera les oublis de dernière minute et la pénurie éventuelle de cartons, si vous avez mal estimé votre besoin. Dans ce cas, sachez que bon nombre de supermarchés jettent ceux qu'ils n'utilisent plus. Renseignez-vous à l'accueil de ces derniers, ils pourront vous dépanner.





Pour le remplissage, veillez à ne pas faire de cartons trop lourds. Évitez de mettre tous les livres dans le même. Alternez entre quelques romans et le reste de linge de maison de type coussins, draps, plaids... Vous cartons seront ainsi de poids similaire et vous éviterez le coup du dernier carton de 35kg après avoir transporté un frigo et un canapé convertible. Pensez aussi à garder vos papiers d'identité dans un coin, ainsi que votre état des lieux de sortie. Cela vous évitera de déballer vos cartons, une fois arrivés, juste pour tenter de retrouver vos précieux papiers. A noter : un sac à dos avec tous les papiers (impôts, EDF, état des lieux, bulletin de salaire, pièces d'identités, etc.) est une solution astucieuse. Et n'oubliez pas d'indiquer sur vos cartons, dans quelle pièce, celui-ci doit aller. Ce sera plus facile pour vous y retrouver à l'arrivée.