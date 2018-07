Transport urbain : les deux-roues branchés

Le transport automobile est la première source d'émission de gaz à effet de serre dans notre pays. En conséquence, le gouvernement entend verdir notre mobilité avec une série de mesures annoncée ce 20 juillet 2018. On y retrouve notamment un nouveau soutien aux véhicules propres. Une tendance déjà bien amorcée grâce aux nouveaux modes de locomotion proposés dans plusieurs villes de l'Hexagone.



