Transports : à Paris, le trafic n'est toujours pas revenu à la normale

"Cette adaptation du trafic se fait en préservant l'offre à son maximum à l'heure de pointe", assure l'organisation. "C'est surtout en heure creuse que vous pouvez attendre un peu plus le prochain métro." En revanche, précise notre interlocuteur, se retrouver sur un quai bondé ne signifie pas forcément que l'offre n'est pas à la hauteur de la demande. "Souvent, on confond le retour du monde avec l'offre de transport, mais c'est simplement parce que 30 minutes avant, il y a eu un incident. Malheureusement, ces phénomènes-là existent toujours."

Si de nombreuses lignes subissent encore ces adaptations, certaines, très fréquentées ont déjà retrouvé depuis quelques semaines un rythme de circulation normal. C'est notamment le cas des lignes de RER A et B, des lignes de Transilien J, K, L, B et R et des lignes de métro 7, 9 et 13. "Les lignes automatiques que sont la 1 et la 14 ont d'autre part l'avantage de pouvoir s'adapter facilement et rapidement au volume des voyageurs", ajoute Île-de-France Mobilité.