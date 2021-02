Transports, Éducation nationale... Pourquoi y a-t-il un appel à la grève jeudi 4 février ?

Ils veulent se mobiliser "pour l’emploi, les salaires et le service public". À l’appel de plusieurs syndicats, un mouvement de grève interprofessionnel est organisé en France, jeudi 4 février. La CGT, la Fédération syndicale unitaire (FSU) et Solidaires appellent, dans un communiqué commun, "tous les salariés, du privé comme du public, à se mobiliser". Plusieurs secteurs pourraient être touchés.

C’est notamment le cas de l'Éducation nationale, dont certains enseignants ont déjà fait grève le 26 janvier dernier. Ils étaient 11,72% dans le premier degré et 12,59% dans le second degré, selon le ministère, et entre 30 et 40% selon les syndicats. La FSU, premier syndicat du primaire, estime que "la mobilisation doit continuer". Le syndicat "entend poursuivre la mobilisation pour un véritable plan d’urgence pour le service public d’éducation", et réclame des moyens supplémentaires pour les écoles.