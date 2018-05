Ile-de-France : certains usagers pourront bientôt utiliser leur smartphone comme titre de transport

Il en était question depuis plusieurs années, c'est désormais planifié : l'achat et la validation des tickets de métro et du passe Navigo seront dématérialisés à partir de l'automne 2018, dans le cadre d'une expérimentation, ont annoncé conjointement, vendredi, Ile-de-France Mobilités, la RATP et la SNCF.





Les usagers des transports d'Ile-de-France pourront ainsi acheter et valider leurs titres de transport directement avec leur smartphone, dans le cadre des "premières expérimentations de cette technologie en conditions réelles", a indiqué Valérie Pécresse dans un communiqué en marge du salon VivaTech.