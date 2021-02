Trappes : Gérald Darmanin propose une "protection rapprochée" au professeur qui se dit menacé

Didier Lemaire, enseignant de philosophie, a indiqué dans plusieurs médias dont LCI qu'il faisait l'objet de menaces et qu'il avait été placé sous protection policière après la publication d'une lettre ouverte dans L'Obs. Dans cette tribune, parue peu après l'assassinat de Samuel Paty, M. Lemaire écrivait notamment : "Professeur de philosophie à Trappes depuis vingt ans, j'ai été témoin de la progression d'une emprise communautaire toujours plus forte sur les consciences et sur les corps".

Néanmoins, selon Le Figaro, Didier Lemaire aurait décidé ce jeudi de quitter l’Éducation nationale. Une décision prise alors que, depuis plusieurs jours, la version de l’enseignant a été contestée par plusieurs élus, dont le maire de Trappes Ali Rabeh. "Didier Lemaire a librement parlé sans être inquiété par qui que ce soit mais j'ai demandé que ses inquiétudes soient prises au sérieux. Il n'a jamais fait l'objet d'une menace sérieuse", a-t-il assuré à l'AFP.

Le préfet des Yvelines, Jean-Jacques Brot, a quant à lui dénoncé les "outrances" et "inexactitudes" de l’enseignant, qu’il a jugé "irresponsable". "Trappes est un terrain difficile et délicat, nous faisons dans la dentelle. Et voilà que M. Lemaire arrive avec un bulldozer et saccage nos efforts", a déploré le haut-fonctionnaire des Yvelines.