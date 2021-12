Les arrêts maladie liés au Covid-19 ont doublé en 2021

Un virus qui prend de plus en plus de place. Selon le baromètre annuel de l'absentéisme*, publié lundi par Malakoff Humanis, l.a proportion d'arrêts maladie dus au Covid-19 a doublé entre 2020 et 2021, représentant 12% des prescriptions sur l'année écoulée (contre seulement 6% en 2020).

Au total, ce sont 38% des salariés français qui se sont vu prescrire un arrêt de travail (tous motifs confondus) au cours des douze mois précédant l'étude. Un chiffre non négligeable, en légère hausse par rapport à 2020 (36%), qui reste pourtant en dessous du seuil symbolique des 40%, systématiquement franchis entre 2016 et 2019 (soit avant la pandémie).

À noter que les prescriptions d'arrêts maladie ne sont pas nécessairement respectées par les salariés, et ce malgré leur nombre plus important d'une année sur l'autre (environ 25% des arrêts ne sont, dans les faits, pas pris ou seulement partiellement). L'exemple des managers est particulièrement criant : plus de la moitié d'entre eux affirment avoir travaillé pendant une maladie au cours des deux dernières années (70% en 2020 et 58% en 2021).