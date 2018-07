Travailler au bord de la piscine, c'est ce que propose une entreprise toulousaine à ses employés !

Il est difficile de rester motivé en cette période de chaleur, surtout lorsque l'on n'est pas en vacances... Une société toulousaine

semble avoir trouvé la solution pour satisfaire ses salariés. Délocaliser son entreprise dans une villa avec piscine !





Effectivement, les développeurs informatiques de cette PME vont vivre et travailler ensemble pendant quelques jours. Pas question de se prélasser non plus, les objectifs doivent être atteints et aucune perte de productivité ne doit être observée mais le travail se fait dans un cadre plus détendu. Le salon s'est transformé en open space. Pour les courses, les repas et la vaisselle, chacun met la main à la pâte. À la fin de la journée, la récompense, c'est la plage !