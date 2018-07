Travailler au bord de la piscine pendant l’été, c’est possible !

Il est difficile de rester motivé en cette période de chaleur, surtout lorsque l'on n'est pas en vacances. Toutefois, vous pourriez éventuellement suggérer au patron de délocaliser l'entreprise dans une villa avec piscine. Une société toulousaine l'avait fait cet été. Effectivement, les développeurs informatiques de cette PME vont vivre et travailler ensemble pendant quelques jours. Une manière de renforcer la cohésion de l'équipe.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/07/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.