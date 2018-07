Travailler pour la commune, une solution de financement du permis de conduire

A Saint-Avold, une commune située dans le département de la Moselle, Florient, Florent et Nathan apportent leur aide ponctuelle aux services communaux. Pendant quinze jours, ces jeunes, âgés de seize à dix-huit ans, effectueront une série de petits travaux au service de leur village. En échange de ce job d'été, la municipalité leur apporte une aide financière pour notamment financer leur permis de conduire. Leur travail est rémunéré à dix euros par heure. Une première expérience dans le monde du travail, mais aussi, une occasion pour ces jeunes d'améliorer leur citoyenneté.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.