Trespoux-Rassiels : un multi-services rouvre ses portes grâce à SOS Villages

Pour les habitants de Trespoux-Rassiels, c'est un vrai soulagement. L'unique commerce du village, qui a fermé en 2017, vient de relever son rideau de fer. Une réouverture qui enchante également les villages voisins, mais surtout le maire de la commune qui a déboursé près de 25 000 euros pour sauver ce lieu de vie. Sur plus de 400 candidatures, c'est celle de Céline Gomez et de son mari qui a été retenue. En plus de l'épicerie, le couple a tenu à ouvrir un restaurant et a installé un comptoir pour plus de convivialité. Pour attirer davantage de client, les Gomez comptent ouvrir un coin poste et un débit de tabac.



