Tribune de militaires : quelles conséquences pour les signataires ?

Ils dénoncent le "délitement" de la France, ils réclament le "retour de l’honneur de nos gouvernants" en menaçant à bas mot de "l'intervention de nos camarades d'active dans une mission périlleuse de protection de nos valeurs civilisationnelles". La tribune publiée dans Valeurs Actuelles le 21 avril et signée par une vingtaine de généraux, une centaine de hauts-gradés et plus de 10.000 autres militaires a suscité et suscite encore bien des polémiques.

Si, selon un sondage LCI, 58% des Français soutiennent l'initiative des militaires, ça n'est pas le cas de leur hiérarchie. Au sommet de l'État-major comme à la tête de l'exécutif, on rappelle que les troupes sont astreintes à un "devoir de réserve" et on a ainsi promis des sanctions à l'égard des signataires identifiés. Voici ce qu'ils risquent.