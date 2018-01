Tribune contre tribune : "le combat va continuer", nous prévient une historienne du féminisme

LCI.fr : Ces deux tribunes sont-elles le reflet de deux féminismes qui s’opposent ?

Christine Bard : Absolument pas, la tribune sur la défense du droit d'importuner n'est en rien féministe. Elle accumule les clichés antiféministes et minimise gravement les violences sexuelles et la culture du viol qui les encourage. D'ailleurs, les signataires ne s'identifient pas comme féministes. On a encore une telle méconnaissance du féminisme que quand des femmes signent ensemble un texte, on y voit automatiquement du féminisme. Mais des femmes peuvent aussi s'associer pour faire de l'antiféminisme !

LCI.fr : Les critiques, notamment celles venant des femmes, ne démontrent-elles pas que nous sommes à un moment charnière ?

Christine Bard : Oui, je le pense et l'espère. La tolérance au sexisme sous toutes ses formes est encore extrêmement forte, même en France où l'on aime, entre galanterie et gauloiserie, se représenter les relations entre les sexes comme un jardin d'Eden. Les révolutions ne se font pas sans résistances et sans contre-mouvements cultivant leur imaginaire nostalgique et leurs craintes pour l'avenir. Le conflit a une forte dimension irrationnelle, ce qui complique la discussion.