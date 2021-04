Tribune des militaires : comment fonctionne le devoir de réserve, invoqué par Florence Parly pour justifier des sanctions ?

Cela peut surprendre, mais la notion de "devoir de réserve" n'existe pas dans la législation actuelle, ni pour les fonctionnaires dans leur ensemble, ni pour les militaires, astreints à des restrictions plus importantes au nom des intérêts du pays et de la loyauté. Les limitations à la liberté d'expression sont régies par la loi du 13 juillet 1983, qui reconnaît aux fonctionnaires la liberté d'expression, sous réserve d'un usage non excessif, ni insultant à l'égard des pouvoirs publics et de la hiérarchie. Le devoir de réserve en tant que tel est né de la jurisprudence, avec par conséquent une marge d'interprétation selon les situations.

Pour autant, dans le cas des militaires, comme des magistrats par exemple, cette obligation de réserve est codifiée. L'article L.4121-2 du Code de la défense indique que "les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques, sont libres", mais ne peuvent être exprimées "qu'en dehors du service et avec la réserve exigée par l'état militaire". "Indépendamment des dispositions du Code pénal relatives à la violation du secret de la défense nationale et du secret professionnel", poursuit le texte, "les militaires doivent faire preuve de discrétion pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions". En outre, l'article L.4121-3 interdit aux militaires en activité "d'adhérer à des groupements ou associations à caractère politique", bien qu'ils puissent par ailleurs être candidats à une élection. Plus généralement, l'article L.4111-1 stipule que "l'état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité".