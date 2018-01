Trois ans après l'attentat, le directeur de Charlie Hebdo déplore le coût de la protection des locaux

"Est-il normal pour un journal d'un pays démocratique que plus d'un exemplaire sur deux vendus en kiosque finance la sécurité des locaux et des journalistes qui y travaillent ?" C'est la question que se pose Riss, le directeur de Charlie Hebdo, dans le numéro qui paraît ce mercredi, près de 3 ans après l'attentat qui a touché l'hebdomadaire satirique et tué 11 personnes, dont 8 membres de la rédaction.





Riss déplore notamment le coût très lourd de la protection des locaux, "entre 1 et 1,5 million d'euros par an, entièrement à la charge du journal", soit l'équivalent de la recette de près de 800.000 exemplaires par an. Le chiffre d'affaires du journal est tombé à 19,4 millions d'euros en 2016, après un record en 2015 (plus de 60 millions d'euros), selon des chiffres de BFM Business. Il en vient à écrire que la liberté d'expression "est en train de devenir un produit de luxe".