Trois ans après les attentats de janvier 2015, c’est quoi être Charlie ?

"On a constaté que de plus en plus de gens assumaient ouvertement de dire : 'je ne suis plus Charlie', 'ce journal va trop loin'", explique Amine El Khatmi, président de l’association Printemps républicain, qui co-organise samedi l’évènement "Toujours Charlie !", mêlant débats et spectacles. "L'enjeu de notre manifestation, c'est de rappeler que dire 'je suis Charlie' ça ne veut pas dire 'je suis Charlie Hebdo'. On peut parfaitement assumer des désaccords avec ce que fait cet hebdomadaire, être dérangé, choqué, mais ce n'est pas plus important que le droit d'un journal à pouvoir jouir sans entrave de la liberté d'expression. Cela semblait acquis il y a trois ans, cela semble l'être moins aujourd'hui."





Selon le sondage de l’Ifop, c’est chez les jeunes (-15 points par rapport à 2016), les ouvriers (-26 pts) et les sympathisants Les Républicains (-9 pts) ou du Front National (-13 pts), que le slogan a perdu le plus de défenseurs. Pourquoi ne sont-ils pas ou plus Charlie ? 38% de ces "antis" répondent que "le journal va trop loin" – 4% le jugent même islamophobe – quand 19% estiment que la caricature des religions doit s’arrêter au blasphème.





À l’inverse, les pro-Charlie, qui sont plus d’un sur cinq à se dire encore émotionnellement marqués par le drame, considèrent à 46% qu’être Charlie revient à défendre la liberté d’expression. Ils sont 17% à y voir une incarnation du droit de critiquer les religions, 15% à y voir l’expression de la liberté de la presse. À Paris, place de la République, où les habitants s'étaient massivement retrouvés après les attentats, la plupart des passants interrogés au micro de LCI (voir la vidéo en haut de cet article) assurent être toujours Charlie, certains plus que jamais. Le temps passe mais les mots restent ; pour l’instant au moins.