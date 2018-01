Trois étoiles et fast food : les deux faces de l'empire de Bocuse

Mais loin de se limiter aux frontières hexagonales, l'ambassadeur de la cuisine française Paul Bocuse a été l'un des premiers chefs à voyager à travers le monde. En 1982, il s'associe avec deux autres grands noms de la gastronomie, Gaston Lenôtre et Roger Vergé, pour ouvrir un pôle de restauration dans le parc de Disneyworld, à Orlando, en Floride. Baptisé "Les Chefs de France", il se compose d'une brasserie, d'un restaurant gastronomique et d'une boulangerie-pâtisserie. Le complexe, qui emploie 300 personnes et sert 1.200 couverts par jour, réalise plus de 28 millions d'euros de chiffre d'affaires.





En février 2013, il inaugurait également en super-star un restaurant à son nom, au prestigieux Institut culinaire américain de Hyde Park, au nord de New York. Dans un cadre chic et moderne, l'établissement rend hommage à la cuisine bleue-blanc-rouge.





Au Japon, Paul Bocuse est le premier chef à ouvrir des franchises. Et cela dès 1979. En tout, huit brasseries, dirigées par le Japonais Hirotoshi Hiramatsu, y portent son nom. Et celui qui n'hésite pas à passer devant les caméras possède également des "corners" d'épicerie fine et de produits dérivés. Une présence qui lui vaut, en 2016, d'être décoré de l'ordre du Soleil Levant par l'ambassadeur du Japon en France, Yoichi Suzuki. Une distinction équivalente à la Légion d'honneur française.