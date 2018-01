Trois recettes mythiques qui racontent Paul Bocuse

La poularde demi-deuil de Paul Bocuse est inspirée d'un plat typique (et mythique) lyonnais. Il est élaboré vers la fin du XIXe siècle par Françoise Fayolle, alias la Mère Fillioux et Eugénie Brazier, alias la Mère Brazier, deux cuisinières de renom officiant tout d'abord au "Café – Restaurant Fillioux", dans le 6ème arrondissement de la ville. Cette poularde grasse et tendre, garnie aux truffes et enveloppée d'une vessie de porc, acquiert alors une telle notoriété qu’elle dépasse rapidement les limites de Lyon. Paul Bocuse, amateur de chasse et de bonne chère, fera à 20 ans une formation chez Eugénie Brazier, triplement étoilée en 1933. A la tête de son propre bouchon lyonais, le Pollyonnay, elle lui fera faire la cuisine -et lui transmettra entre autres la recette de la poularde demi-deuil - mais lui fera aussi entretenir le jardin potager, traire les vaches, faire la lessive et le repassage.